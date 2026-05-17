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Blitz "Mondo opposto 2", obbligo presentazione per Tinnirello: lascia domiciliari

Il sessantaquattrenne, in fase di interrogatorio, aveva risposto al giudice delle indagini preliminari, che ha emesso il provvedimento

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
17 maggio 2026 11:31
Blitz "Mondo opposto 2", obbligo presentazione per Tinnirello: lascia domiciliari -
Gela
Niscemi
Cronaca
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Niscemi. Obbligo di presentazione per il sessantaquattrenne Luigi Tinnirello. E' tra gli indagati dell'inchiesta “Mondo opposto 2”, coordinata dai pm della Dda di Caltanissetta e condotta dai carabinieri. Il giudice delle indagini preliminari nisseno ha revocato gli arresti domiciliari, che inizialmente gli erano stati imposti. La richiesta, sulla sua posizione, è stata avanzata dal difensore, l'avvocato Flavio Sinatra. Le indagini vanno avanti anche rispetto a Tinnirello, accusato di favoreggiamento, nel contesto di quello che secondo gli inquirenti era un sistema criminale con a capo la famiglia Musto. Il sessantaquattrenne, in fase di interrogatorio, aveva risposto al giudice, cercando di chiarire davanti alle contestazioni che gli vengono mosse.

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