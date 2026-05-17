Blitz "Mondo opposto 2", obbligo presentazione per Tinnirello: lascia domiciliari

Il sessantaquattrenne, in fase di interrogatorio, aveva risposto al giudice delle indagini preliminari, che ha emesso il provvedimento

Niscemi. Obbligo di presentazione per il sessantaquattrenne Luigi Tinnirello. E' tra gli indagati dell'inchiesta “Mondo opposto 2”, coordinata dai pm della Dda di Caltanissetta e condotta dai carabinieri. Il giudice delle indagini preliminari nisseno ha revocato gli arresti domiciliari, che inizialmente gli erano stati imposti. La richiesta, sulla sua posizione, è stata avanzata dal difensore, l'avvocato Flavio Sinatra. Le indagini vanno avanti anche rispetto a Tinnirello, accusato di favoreggiamento, nel contesto di quello che secondo gli inquirenti era un sistema criminale con a capo la famiglia Musto. Il sessantaquattrenne, in fase di interrogatorio, aveva risposto al giudice, cercando di chiarire davanti alle contestazioni che gli vengono mosse.