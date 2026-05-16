A Settefarine cittadini e comitato riqualificano: comunità e senso civico

Senso civico, senso di comunità e messaggi sociali, per dare l'esempio in una città, spesso in difficoltà per l'assenza di risorse da destinare al decoro, ma che trova slancio nello spirito di abnegazione dei cittadini

Gela. Senso civico e di comunità, attraverso iniziative pratiche di manutenzione. I cittadini dell'area urbana 8, a Settefarine, con il comitato, si sono dati da fare, in una giornata che hanno dedicato alla riqualificazione del quartiere. Panchine, la fermata del bus, spazi in disuso, sono stati al centro dei lavori condotti dai cittadini. Il filo che li accomuna è il colore usato, il rosso. Non una scelta casuale ma un messaggio contro i femminicidi. Senso civico, senso di comunità e messaggi sociali, per dare l'esempio in una città, spesso in difficoltà per l'assenza di risorse da destinare al decoro, ma che trova slancio nello spirito di abnegazione dei cittadini.