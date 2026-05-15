Quotidiano di Gela

Donna morta nella sua abitazione, trovata priva di vita dai soccorritori

Personale medico e forze dell'ordine non hanno potuto far altro che accertarne il decesso

A cura di Redazione Redazione
15 maggio 2026 17:43
Donna morta nella sua abitazione, trovata priva di vita dai soccorritori -
Gela
Cronaca
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Gela. Probabilmente, è deceduta per cause naturali o a seguito di un malore. Una donna è stata ritrovata, ormai priva di vita, in un'abitazione nella zona di via Venezia. Personale medico e forze dell'ordine non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Non è chiaro se la donna, della quale non si conosce l'età, vivesse da sola.

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