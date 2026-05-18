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Spari in via XXIV maggio, riesame per il giovane accusato di concorso nel tentato omicidio

Falsaperla, secondo i pm della procura e i carabinieri, avrebbe spalleggiato il diciannovenne Samuel Romano, a sua volta arrestato per quella vicenda

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
18 maggio 2026 07:30
Spari in via XXIV maggio, riesame per il giovane accusato di concorso nel tentato omicidio - L'azione fu ripresa dai sistemi di videosorveglianza della zona
L'azione fu ripresa dai sistemi di videosorveglianza della zona
Gela
Cronaca
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Gela. E' detenuto con l'accusa di concorso nel tentato omicidio di un anno fa, in via XXIV maggio, dove venne ferito, a colpi di arma da fuoco, un quarantaduenne, Emanuele Cauchi. Per la posizione di Salvatore Falsaperla saranno i giudici del riesame a pronunciarsi. La difesa ha avanzato ricorso. Falsaperla, secondo i pm della procura e i carabinieri, avrebbe spalleggiato il diciannovenne Samuel Romano, a sua volta arrestato per quella vicenda. Gli investigatori ritengono che sia stato Romano a sparare al quarantaduenne, attirato in quella strada proprio da Falsaperla. Quest'ultimo, sentito in fase di indagine e pure davanti al gip, dopo l'arresto, ha ammesso di essere stato presente in via XXIV maggio ma senza sapere delle intenzioni di Romano, che poi sparò. I giudici del riesame decideranno sulla base delle argomentazioni esposte nel ricorso difensivo.

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