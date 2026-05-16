Sessantenne morto all'ospedale "Vittorio Emanuele", avviata indagine: nominati esperti

Gli accertamenti tecnici consentiranno agli inquirenti di acquisire elementi ulteriori sul quadro clinico del paziente e sulle sue condizioni

Gela. E' stata aperta un'indagine sulla morte di un sessantenne, deceduto, un mese fa, all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Sono stati nominati due medici legali che si occuperanno di tutte le attività tecniche. Il sessantenne, dopo cinque giorni di osservazione nell'astanteria del pronto soccorso del nosocomio di Caposoprano, era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive. E' stato un familiare a ritrovarlo ormai privo di vita. Proprio la famiglia ha chiesto di approfondire le cause del decesso, non escludendo possibili anomalie. Era già stata presentata una denuncia. Gli accertamenti tecnici consentiranno agli inquirenti di acquisire elementi ulteriori sul quadro clinico del paziente e sulle sue condizioni. L'indagine è attualmente a carico di ignoti. I familiari del sessantenne hanno nominato propri legali di fiducia, gli avvocati Ivan Bellanti e Giovanna Zappulla.