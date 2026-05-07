“Il Maggio dei Libri” torna a Gela: incontri, laboratori e cultura alla Biblioteca Euclide

L’obiettivo dell’evento è trasformare la lettura in un momento di incontro, dialogo e condivisione, rendendo Gela protagonista del panorama culturale siciliano attraverso appuntamenti aperti a tutte le età.

Gela. Torna a Gela “Il Maggio dei Libri”, la rassegna culturale patrocinata dal Ministero della Cultura che dal 9 al 31 maggio animerà la Biblioteca comunale “Euclide” con incontri letterari, laboratori creativi e appuntamenti dedicati alla promozione della lettura.

L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gela guidato da Peppe Di Cristina, nasce dalla collaborazione con il FAI e con le commissioni consiliari competenti, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini in un ricco calendario di eventi.

«Il Maggio dei Libri rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio – si legge nel comunicato stampa – perché valorizza la cultura e la lettura come strumenti fondamentali per la crescita personale e collettiva». Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti e alle scuole del territorio, chiamati a partecipare attivamente alle attività organizzate all’interno della biblioteca.

La manifestazione prenderà il via sabato 9 maggio con il book club “Tre nomi, un libro”, dedicato al romanzo d’esordio della scrittrice Florence Knapp. Tra gli appuntamenti in programma anche un viaggio nel mondo della graphic novel attraverso “Persepolis” di Marjane Satrapi, incontri sulla lingua siciliana tra musica e letteratura, laboratori creativi per bambini e il “speed date letterario” dal titolo “Tre minuti per innamorarsi… di un libro”.

Spazio anche alle attività dedicate alle scuole e alla lettura inclusiva, con iniziative curate dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caltanissetta.

L’obiettivo dell’evento è trasformare la lettura in un momento di incontro, dialogo e condivisione, rendendo Gela protagonista del panorama culturale siciliano attraverso appuntamenti aperti a tutte le età.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a quella che si preannuncia come una grande festa della cultura e dei libri, capace di unire istituzioni, scuola e associazioni in un progetto comune dedicato alla diffusione del sapere.