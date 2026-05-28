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Incarico regionale, Picone lascia: è indagata nell'inchiesta della Dda su Timpazzo

Una decisione assunta nelle ultime ore e che arriva prima degli interrogatori fissati per la prossima settimana

A cura di Redazione Redazione
28 maggio 2026 21:18
Incarico regionale, Picone lascia: è indagata nell'inchiesta della Dda su Timpazzo - L'ingegnere Giovanna Picone
L'ingegnere Giovanna Picone
Gela
Cronaca
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Gela. Si è autosospesa dall'incarico regionale di commissario per l’attuazione degli interventi di adeguamento del depuratore Ias di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. L'ingegnere Giovanna Picone, scelta dal presidente della Regione Renato Schifani, è infatti tra gli indagati nell'inchiesta della Dda di Caltanissetta che ruota intorno alla discarica Timpazzo, gestita da Impianti Srr, società in house che amministra. Una decisione assunta nelle ultime ore e che arriva prima degli interrogatori fissati per la prossima settimana. Come abbiamo riferito, per lei la richiesta dei pm è di una misura di custodia cautelare così come per i tecnici di suo riferimento.

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