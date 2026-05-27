Aveva hashish e marijuana, 40enne arrestato dopo un inseguimento

Addosso all’uomo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 165 grammi di hashish e 29 di marijuana e, nella tasca dei pantaloni, oltre 500 euro.

Gela. La Polizia di Stato ha arrestato un quarantenne nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Lunedì sera un equipaggio della sezione volanti del Commissariato, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di stupefacenti, nel transitare per via Martorana, ha notato l’uomo appiedato, conosciuto dagli agenti per i suoi precedenti penali concernenti la violazione delle norme sugli stupefacenti.

Il quarantenne, alla vista della polizia, si è dato alla fuga in direzione di Corso Aldisio. I poliziotti l’hanno bloccato in via Eutimio sottoponendolo a perquisizione personale. Addosso all’uomo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 165 grammi di hashish e 29 di marijuana e, nella tasca dei pantaloni, la somma in contanti di oltre 500 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato portato in Commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.