Gela, effetto domino dopo i rumors: nuovi imprenditori contattano il Sindaco

Il futuro del Gela si gioca in giorni decisivi. Terenziano Di Stefano guida le trattative tra l’attuale proprietà e un gruppo di imprenditori interessati a rilevare il club, tra incontri riservati e verifiche sulla situazione debitoria.

Gela. Questa volta non è un silenzio che vuol dire assenza. Per il futuro del Gela si lavora sotto traccia ma con grande intensità. Il regista dell’operazione è il Sindaco Terenziano di Stefano. E’ lui il trait d’union tra l’attuale proprietà ed i potenziali nuovi investitori. E si tratta di un interesse concreto. Il primo cittadino non vuole perdere tempo. Sa che ogni giorno che passa è rischioso ed ha deciso di accelerare. Ci sono stati già diversi incontri, formali e informali, telefonate, richieste di chiarimenti e informazioni. Di Stefano ha anche incontrato e sentito più volte Toti Vittoria. La base di tutto ovviamente resta l’intenzione di passare la mano. Poi c’è la fase più calda: la quantificazione della massa debitoria ed il passaggio formale delle quote al nuovo gruppo imprenditoriale.

Si stringono i tempi

Il Sindaco ha le idee chiare: chi è realmente interessato deve dimostrarlo subito e concretamente. Non c’è da perdere un giorno. Per una volta sembra che il primo interesse di un imprenditore dell’Agrigentino abbia creato un effetto domino positivo. Dopo i rumors ed il nostro articolo di alcuni giorni fa altri imprenditori hanno chiamato il Sindaco chiedendo di poter fare parte di una nuova compagine societaria o aderire come sponsor di rilievo. Il Comune ha aperto le porte a tutti ma vuole trasparenza, serietà e concretezza. Ecco perché prima incontrerà i potenziali nuovi investitori singolarmente, poi insieme. E questo avverrà già questa settimana. Chi ha chiamato è ben consapevole che eredita una situazione finanziare pesante ma non insormontabile. Salvare il titolo, evitare penalizzazioni e disputare il prossimo campionato di serie D in maniera dignitosa sono gli obiettivi ben chiari a tutti.

I potenziali investitori

Oltre all’imprenditore non gelese (ma che interessi commerciali in città già definiti), ci sono altri imprenditori che intendono farsi coinvolgere, e sono locali. Se come semplici sponsor o soci di minoranza lo capiremo nei prossimi giorni.

Si sblocca lo stadio

Mentre il Sindaco lavora per mantenere viva la serie D, l’assessore Di Cristina è impegnato sul fronte stadio. Il via libera dal Ministero per la variante non è stato semplice ma è stato ottenuto. In settimana occorrerà una delibera per sancire la ripresa dei lavori. Come si addice alla storia della città di Gela, è sempre una corsa contro il tempo.

Maltese e Petta annunciano l'addio

Nel frattempo, dopo capitan Maltese anche il difensore Andrea Petta sui social annuncia il suo addio… a metà. Lascia una porta aperta ma ad oggi, non avendo ricevuto alcuna comunicazione si guarderà attorno. “È stata un’annata vissuta intensamente con compagni fratelli straordinari – scrive - e con un direttore che ci ha sempre sostenuto e aiutato. Ringrazio Gela e i tifosi per avermi fatto sentire importante e avermi dato sempre una mano nei momenti di difficoltà. La speranza rimane, il tempo no”. Come a dire, io ci sono ma non posso aspettare a lungo.