Doveva essere trasferita all'emodinamica di Caltagirone, sessantenne gelese morta

La donna è morta per un aggravamento delle sue condizioni

Gela. E' morta nelle scorse ore, quando le sue condizioni si sono aggravate durante un trasferimento verso l'ospedale di Caltagirone, dotato di emodinamica. Una paziente sessantenne non ce l'ha fatta. Era stata in cura per problemi cardiaci – sottoposta a intervento - presso la clinica Santa Barbara di Macchitella. Il quadro complessivo però è peggiorato proprio in giornata e il trasferimento verso l'emodinamica di Caltagirone era la soluzione più vicina, visto che il nosocomio Vittorio Emanuele ne è sprovvisto. Il trasferimento non è stato completato: i sanitari si sono accorti che la situazione stava peggiorando ulteriormente e hanno deciso di raggiungere comunque l'ospedale di Caposoprano. Lo stato della sessantenne era ormai quasi del tutto compromesso, fino al decesso.