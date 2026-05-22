Cantieri diventano fonte di scoperte inestimabili: nuovi rinvenimenti a Orto Fontanelle

Il rinvenimento è avvenuto in settimana e si aggiunge agli altri, di grande valore archeologico, già effettuati nel cantiere e in altri attivi in città

Gela. Nuova scoperta archeologica di grande valore storico. Si tratta di monete, prevalentemente in argento riconducibili al V secolo a.C., in ottimo stato di conservazione e quasi tutte perfettamente leggibili, rinvenute nel sito di Orto Fontanelle nell’ambito delle attività di archeologia preventiva condotte dalla Soprintendenza di Caltanissetta nel cantiere dei lavori Pnrr per la realizzazione del Palazzo della Cultura. All’interno di un ambiente annesso a un sacello è stato trovato un vasetto contenente un tesoretto monetale di carattere votivo formato da 71 emissioni provenienti da tre zecche diverse (Agrigento, Gela e Siracusa); 67 sono di argento e 4 di bronzo. "Si tratta di una grande scoperta - dice l'assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato - per l'importanza quantitativa e qualitativa del tesoro rinvenuto e che si aggiunge ai numerosi reperti già recuperati e in fase di studio. Queste monete costituiscono una fonte inestimabile di informazioni perché conservate in un contesto chiuso e inalterato. Dallo studio delle monete, già disposto dalla Soprintendenza, potranno essere tratte ulteriori preziose informazioni sulla storia di Gela in età greca". Il rinvenimento è avvenuto in settimana e si aggiunge agli altri, di grande valore archeologico, già effettuati nel cantiere e in altri attivi in città.