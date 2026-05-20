Sconti fino al 70% sugli elettrodomestici, apre in via Butera “Vantaggi outlet”

Elettrodomestici di marca nuovi con piccoli segni estetici e scontati. Vantaggi outlet è rivenditore ufficiale per l’Italia di Tornado.

A Gela nasce una nuova opportunità per chi desidera acquistare elettrodomestici di marca risparmiando cifre importanti senza rinunciare alla qualità. Ha aperto infatti Vantaggi outlet, il nuovo progetto commerciale gestito da Anda distribuzione, specializzato nella vendita di elettrodomestici nuovi con piccoli difetti estetici, come lievi ammaccature o graffi, ma perfettamente funzionanti e coperti dalla garanzia ufficiale.

L’outlet propone frigoriferi, climatizzatori, cucine, televisori, lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie delle migliori marche, con sconti reali che vanno dal 35 fino al 70 per cento rispetto al prezzo di listino. Un’occasione pensata per famiglie e consumatori che puntano alla convenienza senza rinunciare ad affidabilità e prestazioni.

La filosofia di Vantaggi outlet è semplice: un piccolo segno estetico non cambia la qualità del prodotto. Una volta coperto il graffio, resta tutta la funzionalità dell’elettrodomestico, che mantiene tutte le caratteristiche di un prodotto nuovo ma a un prezzo decisamente più accessibile.

Con una vasta esposizione in via Butera 250 e la possibilità di acquistare anche online attraverso le pagine social, Vantaggi outlet punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca grandi occasioni nel settore degli elettrodomestici essendo anche esclusivista per l’Italia dei prodotti Tornado.

E’ possibile visionare i 1300 mq dello showroom di Vantaggi outlet da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato dalle 9 alle 13.