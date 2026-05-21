Atti sessuali con un giovane, l'indagine e le attività parrocchiali: sentiti sacerdoti

Un quadro investigativo piuttosto complesso che prese il via dalle prime dichiarazioni di un giovane, ora parte civile nel procedimento. Sono stati sentiti, in qualità di testimoni, tre sacerdoti già impegnati in chiesa Madre

Gela. Sono tre i sacerdoti che hanno testimoniato, davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Fabrizio Giannola, nell'ambito del dibattimento che vede imputato un fedele, che fu molto attivo in chiesa Madre, anche come riferimento per diverse iniziative. Secondo le contestazioni, ci sarebbero stati atti sessuali con un minorenne, anche in chiesa.Un quadro investigativo piuttosto complesso che prese il via dalle prime dichiarazioni di un giovane, ora parte civile nel procedimento, assistito dal legale Enrico Aliotta. Gli atti sessuali si sarebbero concretizzati pure quando il ragazzo era ancora minorenne. L'imputato è difeso dall'avvocato Filippo Spina. Il parroco della chiesa e l'allora viceparroco hanno riferito in aula. Sarebbero stati lo stesso viceparroco e un'altra fedele impegnata nelle attività gestionali della chiesa, a sua volta sentita come testimone, a raccogliere i racconti del giovane, che avrebbe appunto parlato del rapporto con l'imputato. Stando a quanto emerso dalle testimonianze, il viceparroco avrebbe poi informato il vescovo. Il parroco, invece, avrebbe ricevuto informazioni sulla vicenda proprio dal vescovo. L'esame di tutti i testimoni si è tenuto a porte chiuse. La difesa esclude le contestazioni e ha riferito, già nel corso di precedenti udienze, di incongruenze nella versione resa dal giovane, sentito davanti al collegio penale. E' stato approfondito il contenuto di una chat. Nel corso dell'istruttoria, toccherà all'imputato esporre la propria versione. La difesa, in fase di udienza preliminare, non optò per riti alternativi. Fu disposto il rinvio a giudizio. Il dibattimento prosegue.