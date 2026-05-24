Impianto fotovoltaico preso di mira dai ladri, rubati cavi di rame per 40 mila euro

Furti in aree rurali

Gela. Nelle aree rurali i ladri di rame, sempre più spesso, prendono di mira gli impianti fotovoltaici. Quello di un'azienda agrigentina, che ha realizzato un sistema in zona locale, ha subito un danno di circa quarantamila euro, segnalato dal titolare della società. Lo stesso imprenditore, a inizio settimana, ha subito un ulteriore furto di cavi anche in un impianto, in un'area rurale di Agrigento.