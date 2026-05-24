Progetto per un'area commerciale integrata, giunta approva piano particolareggiato

Nuovamente, si manifesta l'interesse di privati per aree commerciali finalizzate ad attività di grandi dimensioni, come già accaduto in passato anche in quel quadrante urbano

Gela. I passaggi burocratici e di verifica si sono susseguiti negli ultimi mesi. Dopo la conclusione della conferenza di pianificazione, che ha dato esito favorevole, la giunta comunale ha approvato il piano particolareggiato attuativo finalizzato alla realizzazione di un'area commerciale integrata. L'assenso è arrivato con tutti i pareri necessari rilasciati e con la conformità urbanistica. L'area è ubicata a poca distanza dalla statale 117 bis Gela-Catania e dalla casa circondariale di Balate e si estende per oltre 98 mila metri quadrati, in via Novello. Il progetto è di un'azienda privata la “Angelo Russello spa”. Contemporaneamente, il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori hanno adottato lo schema di convenzione che sarà sottoscritto: va approvato poi dal consiglio comunale. L'iter tecnico è stato condotto dal segretario generale Giovanni Curaba, che ricopre la dirigenza del settore urbanistica, e dal rup Salvatore Lombardo. Nuovamente, si manifesta l'interesse di privati per aree commerciali finalizzate ad attività di grandi dimensioni, come già accaduto in passato in quel quadrante urbano. Ricade in una zona classificata D2 dal prg attuale e rivolta a “edifici e aree per attività artigianali e commerciali”