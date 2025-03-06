Quotidiano di Gela

Fabrizio Parisi

Fabrizio Parisi

Caporedattore

Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Sicilia dal 1993 - Tessera n.068957

Gela piange Paolo Crocetta: storico protagonista della vita pubblica cittadina

03 maggio 2026 12:35

Lauretta lascia FDI e aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci

15 marzo 2026 11:23

Gattino ferito salvato dai Vigili del Fuoco e dai volontari: ora lotta per sopravvivere

07 marzo 2026 20:22

Mbakogu, Giacomarro & C., Lo Bianco a cuore aperto: "Jerry è felice al Gela ma..."

16 dicembre 2025 17:00

Il centrocampista goleador Vincenzi lascia il Gela

09 dicembre 2025 12:54

Terremoto alla Nissa, Di Napoli vicino alle dimissioni: Di Gaetano in pole

02 dicembre 2025 18:27

Teijo è del Gela, ora caccia ad un attaccante

27 novembre 2025 18:53

Reggina-Gela senza tifosi biancazzurri, sul mercato sfuma un rinforzo

26 novembre 2025 12:34

Misiti, "una gara perfetta e vittoria meritata": Maltese dà la carica, annunciati due acquisti

23 novembre 2025 20:58

Gela-Nissa, il derby che va oltre il calcio

18 novembre 2025 16:41

Addio al veleno tra Sarao ed il Gela, "tradito dal capitano"

05 novembre 2025 20:36

Il Gela rompe il silenzio: "Cacciola resta, reagiamo insieme"

21 ottobre 2025 17:15

In scena il primo memorial "Emanuele Averna"

27 settembre 2025 18:27

Bocchieri e Anello dominano la terza tappa del torneo di Pickleball

21 settembre 2025 13:04

I tifosi del Messina

Trovati i fondi per giocare, Messina-Gela potrà rivivere i fasti della serie C

19 settembre 2025 13:19

La Lnd dice no al rinvio, Messina-Gela si gioca domenica alle 15,00

17 settembre 2025 14:01

Gela, che esordio col Savoia: un pari con 4 palle-gol sprecate

07 settembre 2025 17:30

Gela a caccia di un altro attaccante, recuperano 3 dei 4 infortunati

28 agosto 2025 18:02

Il Gela vince 2-1 nell'ultimo test con il Palazzolo, allarma Sarao: salta la Coppa Italia

21 agosto 2025 18:31

Incendiato il nuovo prato del campo di calcetto della Virtus Gela, Lancianese: sono deluso

18 agosto 2025 18:17

Si chiama serie D ma sembra la C, ecco perchè Gela è tornata piazza ambita

27 luglio 2025 12:08

Eccolo il primo colpo del Gela, firma Maltese ed in arrivo ci sono altri 5-6 giocatori

14 luglio 2025 18:15

Toti Vittoria rassicura i tifosi. "Il Gela sta programmando serenamente e con ambizioni il futuro"

24 giugno 2025 15:30

A Gela il primo stage tecnico blucerchiato “Next Generation” in Sicilia

30 maggio 2025 09:01

Tredicenne travolto in monopattino, trasferito in elisoccorso al Sant'Elia

26 maggio 2025 20:20

Gela-Venafro alle 16, buona prevendita ed anche un bus per il Molise

20 maggio 2025 19:11

Ale e Nicole conquistano Blackpool e portano l’Italia sul tetto del mondo

29 aprile 2025 13:41

L'auto pirata di via Crispi, calvario per il giovane ferito: lo zio, "chi ha travolto lo scooter si presenti alle forze dell'ordine"

22 aprile 2025 16:52

Serradifalco, scoperta una stele commemorativa dedicata ai Carabinieri

07 aprile 2025 12:30

Valanga Gela sul Marineo: 4-0 ma la vetta dista sempre 4 punti

16 marzo 2025 18:23

Loris poteva essere salvato? La Procura di Palermo apre un'inchiesta

09 marzo 2025 20:44

Incarico di prestigio per Serafino Lo Piano, nuovo AD di Bus Italia

09 marzo 2025 11:03

Gela all'esame SuperGiovane, Cacciola: non possiamo più sbagliare

08 marzo 2025 17:15

Si rinnova il comitato di quartiere Ospizio: Salvatore D'Aleo torna presidente

01 marzo 2025 20:35

Rivoluzione nei dilettanti regionali, dal prossimo anno niente under

26 febbraio 2025 18:37

Loredana Melodia e Alessandro Lo Chiano portano la magia Disney in chiave jazz a Madrid

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Lutto nel calcio, scompare Peppe Fornaciari, ex difensore della Juventina dei miracoli

10 febbraio 2025 10:57

L'ultimo regalo al super tifoso, il Gela segna quando la salma entra in campo

09 febbraio 2025 12:37

Vincenzi segna al 90' e porta il Gela a -1 dall'Athletic Palermo

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Incidente in via Minardi, coinvolti auto e monopattino: 13enne ferito dimesso dall'ospedale

05 febbraio 2025 19:45

Il primo Memorial Tonino Calvo ed Enzo Grifasi: tributo alla passione e all'amicizia

28 gennaio 2025 16:44

Gela settima meraviglia, tris a Castellammare e capolista per una notte

25 gennaio 2025 17:08

Il Gela ingrana la "quinta", 4 gol al Lascari Cefalù

12 gennaio 2025 17:14

L'anno inizia con il "botto", il Gela prende Ivàn Agudiak per un super attacco

02 gennaio 2025 16:58

Nonno Rosario compie 90 anni, il Gela gli regala la maglia: "niente serie A, amo solo il biancazzurro"

30 dicembre 2024 12:08

Cocimano, l'uomo in più del Gela: "Resto per regalare gioia a tifosi e club"

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Celebrazioni festa Santa Lucia, conclusi i tornei di Padel e calcetto

13 dicembre 2024 22:55

Il Gela sbanca il Gurrera: Gigante e Vincenzi saldano il secondo posto

08 dicembre 2024 16:48

Attimi di paura per pioggia e raffiche di vento, crollati tre pali

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Blitz del Gela, preso Privitera del Vittoria: è convocato per Sciacca

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Lutto nel sindacato, è morto a 86 anni Rino Laccisaglia

03 dicembre 2024 11:30

Sabato il forum del fare il lancio del progetto del museo d'Arte contemporanea a cielo aperto

29 novembre 2024 11:03

"Bollino rosso", il Gela sta per chiudere un super colpo, e si avvicina Cabrera

28 novembre 2024 14:15

Blitz del Gela a Marineo, Manfrè regala tre punti pesanti

24 novembre 2024 18:20

La crisi in casa Vigor si acuisce, lascia anche il tecnico Fausciana

22 novembre 2024 14:59

Vigor, a sorpresa lascia il ds Pardo: "Non ci sono le condizioni per proseguire"

20 novembre 2024 15:55

Il Gela Basket annienta la capolista Comiso in un Palalivatino in estasi

18 novembre 2024 07:29

Vigor Gela appannata, lo Scordia passa 2-1 al Presti

10 novembre 2024 18:03

La Vigor torna a correre, espugnato Priolo con Laye e Deoma

02 novembre 2024 19:38

Vigor Gela, una rimonta...a metà, l'ex Carbonaro segna il 2-2

27 ottobre 2024 17:53

Ostruzione vie aree, formazione pratica al Sacro Cuore di Niscemi

13 ottobre 2024 11:49

La Vigor Gela perde ancora, il Niscemi strapazza anche il Megara: 5-1

06 ottobre 2024 17:40

Buone notizie per Ficarrotta, nessuna lesione al ginocchio: tempi di recupero 30 giorni

03 ottobre 2024 18:53

Passaggio di consegne alla Guardia di Finanza: Bellopede a Napoli, arriva Statello

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Gela, primo ko a Misilmeri, infortunio shock per Ficarrotta

29 settembre 2024 18:58

Cacciola si presenta al Gela. "Una sfida stimolante in una piazza ambiziosa"

28 settembre 2024 17:39

Accolto il ricorso del Gela col Casteldaccia, 0-3 e biancazzurri a punteggio pieno

27 settembre 2024 13:05

Cacciola ha firmato per il Gela, ufficiale il nuovo tecnico biancazzurro

25 settembre 2024 11:55

Vigor straripante col Noto: 5-1, il Niscemi ne fa 6 al Frigintini

22 settembre 2024 18:48

Pensabene vicino alle dimissioni nel Gela? l'Allenamento diretto da Nassi

17 settembre 2024 16:25

Poker della Vigor al debutto, Scicli steso 4-1

15 settembre 2024 18:43

Due nuovi under in difesa nel Gela, trattative quasi chiuse

11 settembre 2024 16:54

I pali fermano il Gela, lo Sciacca va avanti in Coppa: prima delusione

08 settembre 2024 19:34

Debutto horror per il Gela, lo Sciacca passa 2-0 al Presti

01 settembre 2024 19:31

Cento abbonati in una settimana per il Gela, la prima in casa il 22 settembre

30 agosto 2024 11:23

Le strategie di marketing più efficaci nel 2024

23 agosto 2024 17:19

Ficarrotta decide il test tra Castrum Favara ed il Gela

21 agosto 2024 20:09

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Doppio colpo Vigor Gela, arrivano Spampinato e Scapellato

18 agosto 2024 16:56

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Dagli Stati Uniti arriva il Pickleball, sabato tappa al circolo Eni Group

21 luglio 2024 16:37

Elias D'Aleo nuovo presidente dell'Interact Club di Gela

20 luglio 2024 17:00

Doppio colpo Gela, insieme a Manfrè arriva anche Ficarotta

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Ufficiale l'under Ruffino, vicinissimo l'attaccante Manfrè

19 luglio 2024 17:13

Il Gela punta Privitera, regista della Nissa e Prestia ex Enna

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Progetto Gela ad alto livello, arrivano anche il bomber Savasta e il centrocampista Bossa

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Il Gela blocca Lo Giudice, punta il bomber Savasta ed il play Bossa

07 luglio 2024 13:03

Il Gela non si ferma: piacciono Savasta e Tuccio, Tomaino firma col Niscemi

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Il mercato del Gela parte con il botto, arrivano il bomber Cocimano, Sessa, Zappalà e Tosto

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26 giugno 2024 08:00

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28 maggio 2024 17:39

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23 maggio 2024 17:49

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Il Gela spezza l'incantesimo, 5-0 alla Leonzio

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04 aprile 2024 08:37

Pensabene inizia male, ko 1-0 nel finale per il Gela a Mazzarrone

17 marzo 2024 18:13

Gela beffato al 97' dal Messana, sprecato il doppio vantaggio

10 marzo 2024 18:30

Gela avanti a Modica ma è 2-2: tante occasioni per i padroni di casa e miracolo finale di Di Martino

03 marzo 2024 17:09

Crisi nera per il Gela, terzo ko di fila nel caos tecnico

17 febbraio 2024 18:26

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