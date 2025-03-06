Fabrizio Parisi
Caporedattore
Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Sicilia dal 1993 - Tessera n.068957
Gela piange Paolo Crocetta: storico protagonista della vita pubblica cittadina
03 maggio 2026 12:35
Lauretta lascia FDI e aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci
15 marzo 2026 11:23
Gattino ferito salvato dai Vigili del Fuoco e dai volontari: ora lotta per sopravvivere
07 marzo 2026 20:22
Mbakogu, Giacomarro & C., Lo Bianco a cuore aperto: "Jerry è felice al Gela ma..."
16 dicembre 2025 17:00
Il centrocampista goleador Vincenzi lascia il Gela
09 dicembre 2025 12:54
Terremoto alla Nissa, Di Napoli vicino alle dimissioni: Di Gaetano in pole
02 dicembre 2025 18:27
Teijo è del Gela, ora caccia ad un attaccante
27 novembre 2025 18:53
Reggina-Gela senza tifosi biancazzurri, sul mercato sfuma un rinforzo
26 novembre 2025 12:34
Misiti, "una gara perfetta e vittoria meritata": Maltese dà la carica, annunciati due acquisti
23 novembre 2025 20:58
Gela-Nissa, il derby che va oltre il calcio
18 novembre 2025 16:41
Addio al veleno tra Sarao ed il Gela, "tradito dal capitano"
05 novembre 2025 20:36
Il Gela rompe il silenzio: "Cacciola resta, reagiamo insieme"
21 ottobre 2025 17:15
In scena il primo memorial "Emanuele Averna"
27 settembre 2025 18:27
Bocchieri e Anello dominano la terza tappa del torneo di Pickleball
21 settembre 2025 13:04
Trovati i fondi per giocare, Messina-Gela potrà rivivere i fasti della serie C
19 settembre 2025 13:19
La Lnd dice no al rinvio, Messina-Gela si gioca domenica alle 15,00
17 settembre 2025 14:01
Gela, che esordio col Savoia: un pari con 4 palle-gol sprecate
07 settembre 2025 17:30
Gela a caccia di un altro attaccante, recuperano 3 dei 4 infortunati
28 agosto 2025 18:02
Il Gela vince 2-1 nell'ultimo test con il Palazzolo, allarma Sarao: salta la Coppa Italia
21 agosto 2025 18:31
Incendiato il nuovo prato del campo di calcetto della Virtus Gela, Lancianese: sono deluso
18 agosto 2025 18:17
Si chiama serie D ma sembra la C, ecco perchè Gela è tornata piazza ambita
27 luglio 2025 12:08
Eccolo il primo colpo del Gela, firma Maltese ed in arrivo ci sono altri 5-6 giocatori
14 luglio 2025 18:15
Toti Vittoria rassicura i tifosi. "Il Gela sta programmando serenamente e con ambizioni il futuro"
24 giugno 2025 15:30
A Gela il primo stage tecnico blucerchiato “Next Generation” in Sicilia
30 maggio 2025 09:01
Tredicenne travolto in monopattino, trasferito in elisoccorso al Sant'Elia
26 maggio 2025 20:20
Gela-Venafro alle 16, buona prevendita ed anche un bus per il Molise
20 maggio 2025 19:11
Ale e Nicole conquistano Blackpool e portano l’Italia sul tetto del mondo
29 aprile 2025 13:41
L'auto pirata di via Crispi, calvario per il giovane ferito: lo zio, "chi ha travolto lo scooter si presenti alle forze dell'ordine"
22 aprile 2025 16:52
Serradifalco, scoperta una stele commemorativa dedicata ai Carabinieri
07 aprile 2025 12:30
Valanga Gela sul Marineo: 4-0 ma la vetta dista sempre 4 punti
16 marzo 2025 18:23
Loris poteva essere salvato? La Procura di Palermo apre un'inchiesta
09 marzo 2025 20:44
Incarico di prestigio per Serafino Lo Piano, nuovo AD di Bus Italia
09 marzo 2025 11:03
Gela all'esame SuperGiovane, Cacciola: non possiamo più sbagliare
08 marzo 2025 17:15
Si rinnova il comitato di quartiere Ospizio: Salvatore D'Aleo torna presidente
01 marzo 2025 20:35
Rivoluzione nei dilettanti regionali, dal prossimo anno niente under
26 febbraio 2025 18:37
Loredana Melodia e Alessandro Lo Chiano portano la magia Disney in chiave jazz a Madrid
19 febbraio 2025 13:34
Lutto nel calcio, scompare Peppe Fornaciari, ex difensore della Juventina dei miracoli
10 febbraio 2025 10:57
L'ultimo regalo al super tifoso, il Gela segna quando la salma entra in campo
09 febbraio 2025 12:37
Vincenzi segna al 90' e porta il Gela a -1 dall'Athletic Palermo
08 febbraio 2025 17:07
Incidente in via Minardi, coinvolti auto e monopattino: 13enne ferito dimesso dall'ospedale
05 febbraio 2025 19:45
Il primo Memorial Tonino Calvo ed Enzo Grifasi: tributo alla passione e all'amicizia
28 gennaio 2025 16:44
Gela settima meraviglia, tris a Castellammare e capolista per una notte
25 gennaio 2025 17:08
Il Gela ingrana la "quinta", 4 gol al Lascari Cefalù
12 gennaio 2025 17:14
L'anno inizia con il "botto", il Gela prende Ivàn Agudiak per un super attacco
02 gennaio 2025 16:58
Nonno Rosario compie 90 anni, il Gela gli regala la maglia: "niente serie A, amo solo il biancazzurro"
30 dicembre 2024 12:08
Cocimano, l'uomo in più del Gela: "Resto per regalare gioia a tifosi e club"
26 dicembre 2024 18:48
Celebrazioni festa Santa Lucia, conclusi i tornei di Padel e calcetto
13 dicembre 2024 22:55
Il Gela sbanca il Gurrera: Gigante e Vincenzi saldano il secondo posto
08 dicembre 2024 16:48
Attimi di paura per pioggia e raffiche di vento, crollati tre pali
08 dicembre 2024 11:25
Blitz del Gela, preso Privitera del Vittoria: è convocato per Sciacca
07 dicembre 2024 18:49
Lutto nel sindacato, è morto a 86 anni Rino Laccisaglia
03 dicembre 2024 11:30
Sabato il forum del fare il lancio del progetto del museo d'Arte contemporanea a cielo aperto
29 novembre 2024 11:03
"Bollino rosso", il Gela sta per chiudere un super colpo, e si avvicina Cabrera
28 novembre 2024 14:15
Blitz del Gela a Marineo, Manfrè regala tre punti pesanti
24 novembre 2024 18:20
La crisi in casa Vigor si acuisce, lascia anche il tecnico Fausciana
22 novembre 2024 14:59
Vigor, a sorpresa lascia il ds Pardo: "Non ci sono le condizioni per proseguire"
20 novembre 2024 15:55
Il Gela Basket annienta la capolista Comiso in un Palalivatino in estasi
18 novembre 2024 07:29
Vigor Gela appannata, lo Scordia passa 2-1 al Presti
10 novembre 2024 18:03
La Vigor torna a correre, espugnato Priolo con Laye e Deoma
02 novembre 2024 19:38
Vigor Gela, una rimonta...a metà, l'ex Carbonaro segna il 2-2
27 ottobre 2024 17:53
Ostruzione vie aree, formazione pratica al Sacro Cuore di Niscemi
13 ottobre 2024 11:49
La Vigor Gela perde ancora, il Niscemi strapazza anche il Megara: 5-1
06 ottobre 2024 17:40
Buone notizie per Ficarrotta, nessuna lesione al ginocchio: tempi di recupero 30 giorni
03 ottobre 2024 18:53
Passaggio di consegne alla Guardia di Finanza: Bellopede a Napoli, arriva Statello
30 settembre 2024 10:52
Gela, primo ko a Misilmeri, infortunio shock per Ficarrotta
29 settembre 2024 18:58
Cacciola si presenta al Gela. "Una sfida stimolante in una piazza ambiziosa"
28 settembre 2024 17:39
Accolto il ricorso del Gela col Casteldaccia, 0-3 e biancazzurri a punteggio pieno
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Cacciola ha firmato per il Gela, ufficiale il nuovo tecnico biancazzurro
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Vigor straripante col Noto: 5-1, il Niscemi ne fa 6 al Frigintini
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Pensabene vicino alle dimissioni nel Gela? l'Allenamento diretto da Nassi
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Poker della Vigor al debutto, Scicli steso 4-1
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Due nuovi under in difesa nel Gela, trattative quasi chiuse
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I pali fermano il Gela, lo Sciacca va avanti in Coppa: prima delusione
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Debutto horror per il Gela, lo Sciacca passa 2-0 al Presti
01 settembre 2024 19:31
Cento abbonati in una settimana per il Gela, la prima in casa il 22 settembre
30 agosto 2024 11:23
Le strategie di marketing più efficaci nel 2024
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Doppio colpo Vigor Gela, arrivano Spampinato e Scapellato
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Quelli del Piccadilly... quando la movida negli anni Novanta era diversa
08 agosto 2024 17:28
Dagli Stati Uniti arriva il Pickleball, sabato tappa al circolo Eni Group
21 luglio 2024 16:37
Elias D'Aleo nuovo presidente dell'Interact Club di Gela
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Doppio colpo Gela, insieme a Manfrè arriva anche Ficarotta
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Ufficiale l'under Ruffino, vicinissimo l'attaccante Manfrè
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Il Gela punta Privitera, regista della Nissa e Prestia ex Enna
13 luglio 2024 19:51
Progetto Gela ad alto livello, arrivano anche il bomber Savasta e il centrocampista Bossa
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Il Gela blocca Lo Giudice, punta il bomber Savasta ed il play Bossa
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Il Gela non si ferma: piacciono Savasta e Tuccio, Tomaino firma col Niscemi
06 luglio 2024 13:45
Il mercato del Gela parte con il botto, arrivano il bomber Cocimano, Sessa, Zappalà e Tosto
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iGaming, quali sono le tempistiche di pagamento da parte degli operatori?
26 giugno 2024 08:00
Fiori d'arancio per il collega Gallo, Roberta e Matteo sposi
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Il Gela sorride: 9 punti di penalizzazione ma da scontarsi in questa stagione
28 maggio 2024 17:39
Stasera su Rai 1 "Mascaria", ispirata al dramma di Riccardo Greco
23 maggio 2024 17:49
Il caso Bellomo fa tremare il Gela, la procura chiede una pesante penalizzazione
16 aprile 2024 11:35
Il Gela spezza l'incantesimo, 5-0 alla Leonzio
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Niscemese scoperto con 110 grammi di hashish finisce ai domiciliari
04 aprile 2024 08:37
Pensabene inizia male, ko 1-0 nel finale per il Gela a Mazzarrone
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Gela beffato al 97' dal Messana, sprecato il doppio vantaggio
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Gela avanti a Modica ma è 2-2: tante occasioni per i padroni di casa e miracolo finale di Di Martino
03 marzo 2024 17:09
Crisi nera per il Gela, terzo ko di fila nel caos tecnico
17 febbraio 2024 18:26
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