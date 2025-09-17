La Lnd dice no al rinvio, Messina-Gela si gioca domenica alle 15,00

Il curatore fallimentare aveva chiesto il rinvio per due gare, trovando il diniego della Lnd. Si gioca regolarmente al Franco Scoglio.

Gela. La Lnd dice di no. Messina-Gela si gioca regolarmente domenica 21 settembre e non sabato alle ore 15.00 La richiesta del curatore fallimentare non è stata accettata, ovvero il rinvio per due gare e neanche l'anticipo a sabato. Non a caso il Messina aveva continuato ad allenarsi regolarmente. Intanto la redazione del Quotidiano di Gela e di telegela si stringono attorno al tecnico del Gela Gaspare Cacciola per il lutto che lo ha colpito con la morte del cognato. Il tecnico dovrebbe rientrare ad allenare i suoi ragazzi dopo il funerale. Da valutare sempre le condizioni di Benassi e Tuccio che fino a due giorni fa non si sono allenati.