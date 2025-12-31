Tragedia di fine anno, trovato morto l'operatore 118 Emanuele Cascino

Il decesso nelle scorse ore

Gela. Un fine anno tragico per il personale del 118. In serata, l'operatore cinquantaseienne Emanuele Cascino è stato trovato privo di vita, nella propria abitazione. Lascia la moglie Susanna Minardi e tre figli, Alessandra, Claudia e Davide. Enorme il cordoglio dei colleghi che hanno ricevuto la notizia. Cascino era molto attivo, non solo sul lavoro ma anche nella vita privata. Era uno sportivo e non soffriva di alcuna patologia. I colleghi hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia dell'operatore.