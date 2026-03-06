Banda dei furti in azione in centro storico, presa di mira una pasticceria

Non è da escludere che sia lo stesso gruppo già entrato in azione nel centro scommesse di via Venezia

Gela. A una settimana dalla spaccata nel centro scommesse Eurobet, in via Venezia, ladri ancora in azione, questa volta in una pasticceria di via Navarra. Anche questa volta, hanno agito in tre. Rispetto all'azione di via Venezia, non c'è stata necessità di spaccare la vetrina, dato che sarebbero entrati aprendo la porta d'ingresso, dopo aver forzato la saracinesca. Pare abbiano portato via i contanti in cassa. Non è da escludere che sia lo stesso gruppo già entrato in azione nel centro scommesse. In via Navarra, sono arrivati i poliziotti del commissariato e quelli della scientifica, per i primi rilievi.