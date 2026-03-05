Fatture per presunte operazioni inesistenti, assolto titolare stazione di servizio

Gli accertamenti vennero condotti su operazioni riferibili alla sua attività

Gela. L'attività di indagine consentì di approfondire operazioni ritenute irregolari, risalenti a circa dieci anni fa. Il titolare di una stazione di servizio è stato assolto, al termine del dibattimento. Il giudice Eva Nicastro ha emesso la propria decisione. Era ritenuto responsabile di aver rilasciato fatture per operazioni, secondo i militari della guardia di finanza, inesistenti. Venne calcolato un ammontare superiore agli ottantamila euro. La difesa, con gli avvocati Joseph Donegani ed Emanuele Maganuco, ha invece prodotto documentazione e sviluppato una linea tesa a escludere velleità legate a raggirare il fisco e i relativi controlli, parlando di operazioni comunque riscontrabili, come sostenuto anche dal titolare dell'attività. Il giudice ha disposto l'assoluzione, con la formula "perché il fatto non sussiste".