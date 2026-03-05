Quotidiano di Gela

Fatture per presunte operazioni inesistenti, assolto titolare stazione di servizio

Gli accertamenti vennero condotti su operazioni riferibili alla sua attività

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
05 marzo 2026 13:56
Fatture per presunte operazioni inesistenti, assolto titolare stazione di servizio -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. L'attività di indagine consentì di approfondire operazioni ritenute irregolari, risalenti a circa dieci anni fa. Il titolare di una stazione di servizio è stato assolto, al termine del dibattimento. Il giudice Eva Nicastro ha emesso la propria decisione. Era ritenuto responsabile di aver rilasciato fatture per operazioni, secondo i militari della guardia di finanza, inesistenti. Venne calcolato un ammontare superiore agli ottantamila euro. La difesa, con gli avvocati Joseph Donegani ed Emanuele Maganuco, ha invece prodotto documentazione e sviluppato una linea tesa a escludere velleità legate a raggirare il fisco e i relativi controlli, parlando di operazioni comunque riscontrabili, come sostenuto anche dal titolare dell'attività. Il giudice ha disposto l'assoluzione, con la formula "perché il fatto non sussiste".

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela