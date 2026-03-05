Addio al posto fisso, due cugine investono su allestimenti e scenografie di eventi

Inaugurazione stasera (5 marzo) in corso Vittorio Emanuele, 78: G2G TWO PARTY è il negozio dedicato ad allestimenti e scenografie.

Gela. G2G TWO PARTY nasce dall’idea di due cugine – unite non solo dal legame familiare ma anche dallo stesso nome, Graziana Morello e Graziana Rinzivillo – e da una visione condivisa: valorizzare la propria città attraverso un’attività capace di rendere magico ogni evento. "Dopo anni di esperienza nel settore - precisano Morello e Rinzivillo -, abbiamo scelto di investire nel nostro territorio, lasciando alle spalle lo stereotipo del “posto fisso” per dare vita a un progetto che parla di passione, creatività e amore per Gela. La nostra attività è dedicata alla realizzazione di allestimenti e scenografie curate nei minimi dettagli per ogni occasione: Compleanni, Battesimi, Matrimoni, Gender Reveal e qualsiasi altro evento che meriti di essere unico e indimenticabile".

Dopo l’inaugurazione di stasera (5 marzo) alle 19,30, il nuovo negozio – situato a Gela in Corso Vittorio Emanuele 78, nei pressi del Museo Archeologico – aprirà ufficialmente al pubblico da domani (venerdì 6 marzo). La scelta della location non è casuale: "abbiamo voluto contribuire alla vitalità del centro storico - spiegano Graziana Morello e Graziana Rinzivillo -, che negli ultimi anni ha visto diminuire la presenza di attività commerciali".

All’interno del negozio i clienti potranno:

visitare gli allestimenti e le scenografie per scegliere la soluzione più adatta al proprio evento

acquistare gadget per compleanni e ricorrenze ,

scegliere bomboniere e articoli da regalo per ogni occasione,

lasciarsi tentare da caramelle e confetteria selezionate per ogni esigenza.

Sarà inoltre possibile personalizzare regali per la Festa del Papà, della Mamma e creare fiocchi nascita su misura.

Per celebrare l’apertura, ai primi 5 clienti verrà applicato uno sconto speciale sull’allestimento del proprio evento.