Il 2026 si apre con il primo bagno in mare, ancora una volta si rinnova la tradizione

È la sedicesima edizione

Gela. Da sedici anni la tradizione si rinnova. Anche in questo inizio di 2026, il primo bagno in mare. Quindici appassionati si sono presentati, questa mattina, su un tratto del lungomare Federico II di Svevia. C'erano i promotori di sempre, l'ingegnere Fabrizio Lisciandra, Antonio Scialfa, Giuseppe Veletti e Giuseppe Migliore. Il "veterano", quanto all'età, è Luigi Voces, classe 1948. La sfida del mare, tra gli altri, anche per Natale Saluci. In spiaggia, ma non è andato in acqua, l'atleta Salvo Bianca, che continua a raggiungere successi nazionali e internazionali. All'appuntamento hanno voluto esserci Davide Amarú, Saro Bartoli, Luigi D'Aparo, Giovanni D'Aleo, Antonio Di Legami, Mimmo Di Natale, Antonino Di Silvestre, Francesco Smecca, Roberto Licco. Quest'anno, i quindici partecipanti si sono cimentati in una breve gara, sulla distanza dei cinquanta metri.