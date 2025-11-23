Misiti, "una gara perfetta e vittoria meritata": Maltese dà la carica, annunciati due acquisti

Il dopo partita in conferenza stampa

Gela. Il tecnico Peppe Misiti, in conferenza stampa, dopo il successo contro la Nissa, dimostra consapevolezza sul progetto e sui suoi calciatori. "Abbiamo fatto una grande partita. Non abbiamo sbagliato nulla. I ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Siamo stati capaci di costruire dieci-dodici palle gol e anzi il risultato è bugiardo. E' stato bellissimo vincere davanti a questi tifosi", ha detto. Dario Maltese è stato il migliore in campo, da vero leader. "Questo successo è importante dopo tante chiacchiere. Potrei dire tante cose ma sono felice per me e per i miei compagni. Tante negatività ci hanno condizionato mentalmente. Il mister ci ha dato calma e la vittoria di Paternò è stata preziosa per farci ripartire. Oggi però era un altro tipo di partita. Gioco da quindici anni e questo e' il secondo gruppo più bello in cui mi sono trovato", ha sottolineato. Il capitano Maltese ha ammesso che una carica in più è arrivata dai tifosi. "Da martedì mi sono arrivati 30-40 messaggi al giorno. Ho capito che questa partita andava al di la' del calcio. L'ho sentita parecchio. Bisogna continuare così anche nei momenti difficili", ha detto ancora. Il direttore sportivo Aurelio Lo Bianco conferma l'arrivo di almeno due giocatori. "Anche numericamente dobbiamo sostituire i tre giocatori che sono andati via. In settimana arriveranno. Il derby? Il calcio e' così. Due settimane fa eravamo sotto la curva contestati ed oggi applauditi. Manteniamo equilbrio e pensiamo a continuare a fare divertire la gente", ha concluso.