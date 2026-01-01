Il 2025 si chiude con le nascite di Ludovica e Alice, non c'è ancora il primo nato del 2026

Due neonate salutano il 2025. Manca invece il primo nato del 2026. In città, il calo delle nascite è significativo

Gela. Non c'è ancora il primo nato del 2026. In ospedale, sono due le nascite che hanno invece preceduto la fine del 2025. Si tratta di Ludovica Gentile, nata con parto cesareo. Pesa 3,9 chili ed è tra le braccia dei genitori, la mamma Noemi Tandurella e il papà Giuseppe Giovanni Gentile, felici di averla accanto. Prima che il 2025 si concludesse, è nata Alice Leopardi. È lei l'ultima venuta al mondo in città, nel vecchio anno. Pesa 3,5 chili ed è stata accolta con tanta gioia ed emozione dai genitori, la mamma Sofia Tosto e il padre Cesare Leopardi. Anche lei è nata dopo un parto cesareo nel pomeriggio di ieri. L'equipe medica ha assicurato pieno impegno con Loredana Collura, Elisa Bambili ed Emanuele Scicolone. I dati generali, in città, confermano un calo delle nascite nel 2025. Si passa dai 543 nati del 2024 ai 470 del 2025. Nel 2026, ci sarà da attendere per il primo nato. Al momento, non ci sono partorienti in attesa.