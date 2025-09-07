Gela, che esordio col Savoia: un pari con 4 palle-gol sprecate

I biancazzurri costringono al pari i campani, tra i favoriti del girone I di serie D. Nei primi minuti tre clamorose occasioni e nel finale brividi per un presunto rigore reclamato dal Savoia.

Gela. E’ un risultato positivo quello conquistato dal Gela all’esordio in serie D. Sul difficile campo di Torre Annunziata arriva uno 0-0 che lascia rammarico. La squadra di Cacciola inizia con un ritmo impressionante, crea tre palle-gol in tre minuti ma Sartore, Aperi e Marino sprecano l’1-0 che avrebbe dato un volto diverso alla partita.

Cacciola sceglie un undici iniziale con Benassi e Bollino in panchina per motivi di forma. Entrambi sono reduci da problemi fisici e non al meglio della condizione. Davanti a Minuss giocano Giuliano e Sbuttoni (grande partita dei due), esterni Marino e Panzera, centrocampo con Maltese affiancato da Giacomarro e Cangemi. In attacca Sarao è la boa iniziale, con Sartore e Aperi ai lati.

Si gioca a porte chiuse. Parte fortissimo il Gela e sul giro di Sarao no look è Sartore a provarci, sulla respinta del portiere campano arriva Aperi che manda fuori. Altro contropiede altra occasione per il Gela con Marino che arriva in corsa ma spara alto. Che brividi per la difesa del Savoia. Tocca poi a Giacomarro al 35’ sprecare la quarta occasione, fallendo una sorta di rigore in movimento.

Ed il Savoia? Nel finale diventa insidioso due volte con Fiasco. Bravo Minuss, sempre attento.

Nella ripresa c’è più equilibrio ma è ancora una volta il portiere lettone del Gela a superarsi sull’incornata di Pisacane. Al 67’ ancora un tiro-cross insidioso che costringe Minuss alla deviazione. Inizia la girandola di cambi: Vincenzi per Cangemi, D’Emilio per Panzera, Benassi per Aperi. Al 68’ ci prova Ledesma da fuori area: alto. Si fa male Benassi, esordio in biancazzurro per Pedro Martinez. Nel finale c’è spazio anche per Bollini al posto di Aperi. Brividi al 90’ quando una entrata di Minuss su Pisacane lanciato a rete fa pensare al rigore. Il direttore di gara ammonisce l’attaccante campano per simulazione.

Finisce 0-0 ed è un ottimo risultato. Domenica l’esordio al Presti contro il Ragusa di Gaetano Lucenti.