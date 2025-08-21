Il Gela vince 2-1 nell'ultimo test con il Palazzolo, allarma Sarao: salta la Coppa Italia

Aperi e Panzera in gol. Bollino calcia fuori un rigore. Sarao operato alla mandibola. Rientro in tempi brevi.

Gela. Finisce 2-1 l’ultimo test estivo del Gela prima dell’avvio ufficiale della stagione. Contro il Palazzolo (Eccellenza B), la squadra di Gaspare Cacciola prova a fare la partita per prepararsi al meglio al debutto di Favara in Coppa domenica prossima (partita a porte chiuse).

Il tecnico schiera il miglior undici possibile, con Aperi, Sartore e Bollino in avanti, mentre Maltese agisce da regista arretrato davanti a Vincenzi e Cangemi. In porta inizia Minuss con Giuliano e Sbuttoni centrali. Il tecnico ha ovviamente fatto ruotare poi tutti i suoi uomini.

Assenti gli attaccanti Tuccio e Sarao. Su quest’ultimo è arrivata anche la nota della società. Il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mandibola a seguito dell’infortunio rimediato in allenamento alcuni giorni fa.

L’operazione è stata eseguita con successo. Il chirurgo che ha effettuato l’intervento ha rassicurato la società sulle condizioni del calciatore, sottolineando come i tempi di recupero siano più brevi rispetto alle prime previsioni.

Manuel Sarao potrà dunque tornare molto presto a disposizione di mister Gaspare Cacciola e del suo staff tecnico. Chiaro che salterà Favara ma la speranza è che possa essere disponibile per la prima di campionato con il Savoia il 7 settembre.

Tornando alla partita nel primo tempo il Gela è apparso più lucido, andando in gol con Aperi e Panzera (under). Nella ripresa girandola di cambi e gol del Palazzolo. Il Gela ha anche fallito un calcio di rigore con Bollino che ha sparato alto.





