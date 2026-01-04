Gela-Savoia 1-2, il 2026 inizia male per i biancazzurri
Savoia bravo e fortunato, aiutato anche da una direzione arbitrale pessima con due contestazioni su episodi ritenuti dubbi in area di rigore
Gela. Il Gela inizia come aveva finito il 2025. Ovvero con una sconfitta. Savoia bravo e fortunato, aiutato anche da una direzione arbitrale pessima con due contestazioni su episodi ritenuti dubbi in area di rigore. Si riprende senza tanti cambiamenti nell'undici titolare. c'e' Sbuttoni per Giuliano.
3' prima conclusione leggermente alta del Savoia.
6' proteste vibranti del Gela per una spinta plateale di Fiasco su Gigante che lo aveva saltato. Niente rigore
14' Ci prova Favetta a giro. Alto.
20' Adesso pressa con più convinzione la squadra ospite.
29' Gol del Savoia. Schiavi segna con un piatto semplice dopo una azione manovrata sviluppata sulla sinistra.
37' Gol del Savoia. Ancora Schiavi con una conclusione da fuori area.
39' GOL DEL GELA. La riapre Petta con un gol di testa sull'angolo di Maltese.
43' Maltese non ce la fa. Dentro Teijo.
46' Vaccaro di testa impegna Minuss che alza in angolo.
45+2. Fine primo tempo con il Savoia avanti di un gol.
Secondo tempo
8' Savoia vicino al gol. Ci prova Meola.
10' doppio cambio nel Gela. Dentro Ferrigno e Giuliano al posto di Marino e Gigante.
19' Munoz per Guida.
19' altro doppio cambio Gela. bollino e Siino per Tuccio e Cangemi.
24' salvataggio strepitoso di Giacomarro sul Savoia in contropiede 4 contro 2.
28' Bollino scarica per Argentati che tira sull'esterno della rete
32' frasson per Favetta.
45' concessi 5 di recupero.
Finisce qui. Il Gela perde ancora.