Tentato furto in un bar, un arresto: bloccato dai poliziotti

A essere preso di mira, lo storico bar “Gagliano”

Gela. Avrebbe tentato di entrare, in piena notte, in un bar di corso Salvatore Aldisio, per mettere a segno un furto. Un quarantaseienne è stato bloccato dagli agenti di polizia. Un presunto complice pare sia riuscito a far perdere le proprie tracce. A essere preso di mira, lo storico bar “Gagliano”. Il furto è stato sventato proprio dall'intervento dei poliziotti. I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì. In giornata, l'arrestato si è presentato davanti al giudice Fabrizio Giannola. L'arresto è stato convalidato. Gli è stato imposto l'obbligo di presentazione. E' assistito dal legale Salvo Macrì. Il giudizio per direttissima proseguirà nelle prossime settimane. Nell'ultimo periodo, in città, non sono mancati furti e spaccate, tutti a danno di attività commerciali.