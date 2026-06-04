Quotidiano di Gela

Giovane colto da malore in mare, salvato e trasportato in ospedale per accertamenti

Il salvataggio, effettuato dagli amici e dai due bagnini della Poseidon, è avvenuto in un tratto di spiaggia libera. L'intervento di un medico, libero dal servizio, ha permesso di stabilizzare il giovane

A cura di Redazione Redazione
04 giugno 2026 19:35
Giovane colto da malore in mare, salvato e trasportato in ospedale per accertamenti -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Si sono vissuti momenti di forte apprensione, oggi, in un tratto di spiaggia, sul lungomare Federico II di Svevia. Un giovane, di circa quindici anni, mentre si trovava in acqua, è stato colto da una crisi epilettica. Gli amici che erano con lui e i bagnini della Poseidon, Pietro Catalano e Matteo Agati, lo hanno messo in salvo. L'intervento di un medico, libero dal servizio, ha consentito di stabilizzarlo. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale da operatori del 118. I due bagnini prestano servizio presso il lido Bcool e l'intervento è stato effettuato in un tratto di spiaggia libera. “Tutti i nostri bagnini, seppur molto giovani – dice il presidente della Poseidon Luigi Bruscia – dimostrano grande maturità e senso del dovere, oltre a un'ottima preparazione. Li ringrazio”.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela