Giovane colto da malore in mare, salvato e trasportato in ospedale per accertamenti

Il salvataggio, effettuato dagli amici e dai due bagnini della Poseidon, è avvenuto in un tratto di spiaggia libera. L'intervento di un medico, libero dal servizio, ha permesso di stabilizzare il giovane

Gela. Si sono vissuti momenti di forte apprensione, oggi, in un tratto di spiaggia, sul lungomare Federico II di Svevia. Un giovane, di circa quindici anni, mentre si trovava in acqua, è stato colto da una crisi epilettica. Gli amici che erano con lui e i bagnini della Poseidon, Pietro Catalano e Matteo Agati, lo hanno messo in salvo. L'intervento di un medico, libero dal servizio, ha consentito di stabilizzarlo. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale da operatori del 118. I due bagnini prestano servizio presso il lido Bcool e l'intervento è stato effettuato in un tratto di spiaggia libera. “Tutti i nostri bagnini, seppur molto giovani – dice il presidente della Poseidon Luigi Bruscia – dimostrano grande maturità e senso del dovere, oltre a un'ottima preparazione. Li ringrazio”.