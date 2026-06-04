Gela, primo incontro con potenziali soci e sponsor: ecco come è andata

Tra potenziali soci e sponsor al tavolo convocato dal Sindaco hanno risposto una decina di imprenditori e commercianti. Solo in 4-5 disposti a creare una nuova compagine societaria.

Gela. Non è una fumata bianca perchè c'è ancora tanto lavoro da fare. L'incontro voluto dal Sindaco Di Stefano ha però contribuito a fare chiarezza. Si è capito chi è interessato ad essere solo uno sponsor e chi invece potenziale socio. La disponibilità a creare una compagine societaria nuova l'hanno data tre imprenditori noti nel calcio gelese: Maurizio Melfa, Massimo Romano (rappresentato da Simone Pardo), Cristian Paradiso ed un imprenditore di Catania ed il duo La Spina-Bentivegna disposto a dare una mano in progetti inerenti il settore giovanile. All'incontro era presente anche Paolo Smorta, che vive e lavora a Desio e che per diversi anni è stato consulente di Angelo Tuccio. Si è riservato di decidere entro lunedì quale tipo di apporto dare.

Il sindaco ha chiesto a tutti un impegno triennale ed una potenziale figura rappresentativa esterna come presidente. "E' solo un primo incontro - ha detto il Sindaco - io non ho preclusione verso nessuno. Malumori? qui bisogna scegliere se salvare il Gela o dire basta. Io ci sto provando e spero che si remi tutti dalla stessa parte".

Nei prossimi giorni si valuterà la situazione debitoria e si deciderà se e come costituire il passaggio verso una nuova società.