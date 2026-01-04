Cede un muretto nella villetta a poca distanza dai musei

Occorrerebbero interventi finalizzati al decoro e al ripristino della villetta

Gela. Ad accorgersene è stata una passante, che passeggiava all'interno del giardino pubblico, da anni in condizioni di assoluto degrado. Nell'area a ridosso del museo regionale, infatti, oltre all'incuria e alla vegetazione spontanea, si nota il cedimento di un muro, probabilmente favorito dalle piogge di queste settimane. Una parte non ha retto, finendo a terra. A maggior ragione, occorrerebbero interventi finalizzati al decoro e al ripristino della villetta.