La banda della "spaccata" colpisce ancora, furto in una parrucchieria

L'azione sarebbe stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza

Gela. Modalità d'azione uguali a quelle dei colpi precedenti, ancora una volta la banda della "spaccata" ha colpito. Nella notte, è stata presa di mira una parrucchieria, da poco avviata. Due grossi massi sono stati usati per infrangere una vetrata. Pare che i ladri, una volta entrati, abbiano portato via attrezzatura e pochi euro. Questa mattina, sul posto, sono arrivati anche gli specialisti della scientifica. L'azione sarebbe stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza della zona. L'attività colpita, nei pressi della scuola Santa Maria di Gesù, è a poca distanza dalla pasticceria di recente presa di mira dai ladri.