Teijo è del Gela, ora caccia ad un attaccante

Il centrocampista argentino, classe 1991, arriva dalla Gelbison. Non è ancora tramontata la pista che porta a Marsico della Vibonese.

Gela. E’ ufficiale il primo rinforzo invernale del Gela. Come annunciato già alcuni giorni fa, il club biancazzurro ha annunciato l’arrivo di Leandro Nicolás Teijo, centrocampista argentino, classe 1991. Giocatore di grande esperienza e qualità, Teijo ha costruito gran parte della sua carriera in Argentina, prima di approdare nel 2021 in Italia, vestendo la maglia del Martina Franca, con cui ha disputato due stagioni da protagonista. Successivamente ha giocato nel Siracusa, totalizzando 27 presenze e contribuendo in maniera importante alla vittoria del campionato.

Nella prima parte della stagione ha giocato con la maglia della Gelbilson (che ha tesserato oggi l’ex Favara e Gela Tanassi Kosovan), totalizzando 12 presenze.

Mediano dai piedi buoni, Teijo è già a Gela e domenica sarà tra i convocati per la trasferta di Reggio Calabria. Confermato anche il divieto per i tifosi residenti in provincia di Caltanissetta. Peppe Misiti recupera tutti, compreso Bollino che potrebbe tornare a respirare il rettangolo verde dopo un lungo tempo ai box. In attacco non è ancora sfumata la pista Augustin Marsico della Vibonese, ma non è l’unica percorsa da Lo Bianco e Vittoria.





