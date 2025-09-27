In scena il primo memorial "Emanuele Averna"

Al campo di Settefarine di Dino Lancianese i nipoti hanno voluto dedicare un memorial ad Emanuele Averna, appassionato di auto d'epoca.

Gela. Era inseparabile dalla sua Lancia Fulvia rossa, che mostrava con orgoglio. Per ricordarlo il nipote Cristoforo Terlati ed altri familiari hanno voluto promuovere il primo memorial in ricordo di Emanuele Averna, scomparso lo scorso anno.

Il nipote ha voluto ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento, gli sponsor e tutti i partecipanti al torneo, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.

Il memorial si è svolto al campo della Virtus Gela di Dino Lancianese nel quartiere Settefarine. Questa la classifica finale: 1° posto: Team Zeta – con il portiere Angelo Ardore, premiato come miglior portiere, e l’attaccante Azzolina, protagonista assoluto con i premi di miglior giocatore e capocannoniere. 2° posto: Bricconcello FC.

Top Five premiati: • Pavlenko • Terlati • Rodoti • Orgioli • Infurna

Un ringraziamento speciale ad Andrea Lancianese e Mauro Famao, che hanno supportato il torneo affinché questo torneo si potesse realizzare con successo. A fina partita foto di gruppo davanti alla Fulvia di nonno Emanuele, per ricordare la sua passione, adesso lasciata ai nipoti per averne la stessa cura.