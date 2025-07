Toti Vittoria rassicura i tifosi. "Il Gela sta programmando serenamente e con ambizioni il futuro"

L'addio di Scerra ha fatto preoccupare la tifoseria ma il presidente rassicura: "Stiamo costruendo la squadra". Maydana va a Malta, il gruppo catanese verso Vittoria. Ritorno di fiamma verso tanti giocatori gelesi. Rebus Bonaffini.

Gela. Pochi giorni per festeggiare giù a capofitto per programmare la serie D. Da un lato gli adempimenti amministrativi che dovranno essere pronti entro i primi di luglio (dal 4 al 10 luglio i termini per iscriversi sul portale). Iscriversi avrà un costo. Ecco le principali voci di costo:

Tassa associativa: € 300,00, diritti d'iscrizione Campionato Nazionale di Serie D: € 16.000,00, Acconto spese: € 3.200,00, Assicurazione tesserati (calciatori + dirigenti), Fideiussione bancaria con scadenza 11 luglio 2026 di importo pari a € 31.000,00.

La notizia delledimissioni di Marco Scerra, oramai da mesi ai margini del progetto Gela per motivi personali, non ha scomposto Toti Vittoria, che ha voluto rassicurare la tifoseria sul consolidamento del progetto. Con Cacciola oggi altro vertice di mercato. "Le idee sono chiarissime .- ha detto - sia sull’aspetto tecnico che organizzativo. E le ambizioni immutate".

Alcuni giorni fa due ispettori della Lnd hanno effettuato un primo sopralluogo allo stadio Presti per attestarne le eventuali criticità. Servono alcuni interventi che non appaiono però insormontabili.

Il mercato

La squadra andrà radicalmente rifondata.Con due motivazioni di base. La serie D non è l’Eccellenza ed il certificato anagrafico dell’ossatura della stagione appena conclusa è abbastanza pesante. Non solo. C’è un gruppo che preferisce non rinnovare e giocare in Eccellenza piuttosto che in D. Ed i primi rumors danno alcuni dei protagonisti della promozione in direzione Vittoria, come Cocimano, Zappalà, Gambuzza e Sessa. Il Gela intende trattenere Sessa ma non sarà facile. Poi ci sono giocatori come Agudiak che potrebbe addirittura tornare in Argentina per questioni familiari. Marcos Maydana andrà a giocare a Malta i preliminari di Coppa e quindi ha già salutato tutti. Il presidente Vittoria intende puntare su alcuni elementi come Valenti, Colace, Giuliano, Gigante, Caronia, Savasta ma nessuno ha la certezza di rimanere. Alcuni hanno richieste in Eccellenza.

Ed in entrata?

Vittoria vorrebbe un Gela… più gelese. E se lo scorso anno hanno detto “no grazie, preferiamo la serie D”, questo potrebbe essere l’anno del “figliol prodigo”. E tornano in auge i nomi di Vincenzo Tuccio, Mattia Retucci, Angelo Rechichi, Federico Rechichi, Flavio Ferrigno, Alessandro Nardo. Non è ovviamente scontato che tornino tutti alla base ma un tentativo verrà questa volta fatto. Fari puntati su under di valore che lo scorso anno si è messo in luce a centrocampo in Eccellenza. Di certo la macchina Gela si è rimessa in moto. Anzi, il motore è sempre rimasto acceso e Toti Vittoria è già pronto ad una nuova sfida.

Rebus Bonaffini

Altro nodo da sciogliere. Il contratto con il ds niscemese scade il 30 giugno. Pochi giorni per decidere se rinnovarlo o chiudere il rapporto. E nulla è scontato.