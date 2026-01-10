Pazienti reumatici, Turco nel consiglio direttivo regionale Asimar: "Nostro impegno prosegue"

Rappresentano e supportano i pazienti reumatici di tutto il territorio provinciale

Gela. I componenti dell'associazione Asimar di Caltanissetta rappresentano e supportano i pazienti reumatici di tutto il territorio e da due anni è partito un servizio ambulatoriale, all'interno dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, che ha permesso, tra le altre cose, di abilitare la farmacia del nosocomio al rilascio di farmaci biologici, importanti per i pazienti che in questo modo non sono costretti a raggiungere altri centri siciliani. Adesso, è arrivato un riconoscimento regionale. Alessandro Turco è stato nominato nel conisiglio direttivo regionale di Asimar, che invece per il territorio ha come referenti Antonella Ianò e Rocco Fisci. “Un ringraziamento – spiega Turco – va sicuramente al presidente regionale Asimar Teresa Perinetto e a quello nazionale di Anmar, Silvia Tonolo. Sono tanti i pazienti reumatici che necessitano di assistenza e cure. Un punto di riferimento è certamente il dottor Fortunato Ferracane, da sempre una vera guida per tutti i pazienti reumatici. Come Asimar, ci impegneremo ancora di più per ottenere dal management Asp ulteriori servizi per la reumatologia, a Gela così come nel resto della provincia”.