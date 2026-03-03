Niente allenamento per il Gela, lo stadio Presti rimane chiuso
I giocatori si sono presentati per la ripresa degli allenamenti ma non avrebbero trovato nessuno e sono stati costretti ad andare via
Gela. Situazione sempre più delicata in casa Gela. Dopo il botta e risposta sui social ci si aspettava un chiarimento interno tra giocatori e società, che invece non c'è stato. Anzi, la situazione è completamente paralizzata. Oggi pomeriggio il paradosso, con lo stadio Presti chiuso per l'assenza del magazziniere Orazio Fulco (che si sarebbe dimesso) e dello staff medico. Almeno così sostengono i calciatori. "In mancanza di staff medico, preparatore atletico e magazziniere non abbiamo potuto svolgere la seduta di allenamento". Così scrivono i giocatori, che domattina torneranno allo stadio per l'allenamento. La situazione appare molto delicata. Si attende la replica della dirigenza.