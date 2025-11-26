Reggina-Gela senza tifosi biancazzurri, sul mercato sfuma un rinforzo
Petardi e palloni in campo costano 2.800 alla società. Sul mercato Provenzano più vicino alla Nissa che al Gela.
Gela. Mano pesante del Giudice Sportivo della Lnd. Il Gela ha subito una ammenda di 2.800 euro per le intemperanze di alcuni tifosi, ed in particolare per il lancio di sputi all’indirizzo di un assistente di linea, di petardi e fumogeni.
Condannato anche il lancio di due palloni all'interno del terreno di gioco al fine di intralciare lo svolgimento della gara.
Domenica il Gela giocherà a Reggio Calabria. Si attende l’ufficialità ma anche questa trasferta sarà vietata ai tifosi biancazzurri, così come accaduto a Paternò.
Sul mercato vicini gli arrivi di un centrocampista e di un attaccante. Sfuma Alessandro Provenzano, che probabilmente firmerà con la Nissa. Circola anche il nome di Leandro Teijo ex Casarano, adesso alla Gelbilso.