Bocchieri e Anello dominano la terza tappa del torneo di Pickleball

Franco Anello e Jessica Bocchieri vincono sia le finali del singolo che nel doppio. Adesso il master regionale per accedere alle finali di Torino di novembre.

Gela. Francesco Anello e Jessica Bocchieri sono i dominatori della terza tappa del torneo di pickleball circuito “Road to Torino” della Fitp (federazione italiana tennis e padel). Al campo del dopolavoro Eni si sono sfidati i migliori giocatori del circuito, sia in campo maschile che femminile. Nessuna sorpresa tra i vincitori. Il “solito” Franco Anello ha vinto la finale maschile contro Giuseppe Italiano (11-6, 11-0) mentre in campo femminile Jessica Bocchieri ha battuto Noemi Cassarino 2-0 (11-7,11-8).

Nel doppio femminile ancora la Bocchieri si è ripetuta in coppia con Federica Alecci, battendo in finale Paola Melfa e Giusy Tuccio 2-0 (11-0, 11-3). Nel doppio maschile invece Franco Anello e Paolo Martorana hanno vinto in finale contro Antonio Ferrigno e Giuseppe Italiano 2-0 con un doppio 11-6. Infine nel doppio misto Anello e Bocchieri hanno battuto Salvatore Sammartino e Noemi Cassarino 11-6,12-10 in una finale combattutissima.

I turni eliminatori si sono svolti al meglio di un set ad 11 (nel pickleball vince il set chi arriva ad 11 e sempre con due punti di differenza nel punteggio) mentre le finali si sono giocate al meglio dei 3 set a 11 punti. Dopo le finali premiazioni dei vincitori, che accedono al master regionale. Due classificati per ogni master andranno alle finali di Torino di novembre.

Di certo c’è che il pickleball, che spopola da anni negli Stati Uniti, sta prendendo piede in città. Un misto tra ping pong e padel, che consente a chiunque di poter giocare e divertirsi senza limiti di età. Proprio in questi giorni a Roma si sono svolti al Foro Italico le finali europee. Impeccabile come sempre l’organizzazione del dopolavoro Eni Group.