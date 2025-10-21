Il Gela rompe il silenzio: "Cacciola resta, reagiamo insieme"

Dopo due giorni frenetici il club biancazzurro conferma il tecnico catanese. Rimangono i dubbi sul perchè di un periodo buio.

Gela. Tanto tuonò… che non piovve. Il Gela ha deciso di confermare Gaspare Cacciola. Dopo un giorno di incontri, confronti, riflessioni interne si è deciso di andare avanti senza stravolgimenti. Almeno per adesso. Perchè sarà sempre il campo a decidere il futuro di tecnico e giocatori.

In una nota, oltre a denigrare il lavoro dei giornalisti (alcuni dei quali con troppa frenesia hanno lanciato l’esonero di Cacciola dandolo per certo) dopo dieci giorni di silenzio assoluto, il club ha confermato che sia ieri che oggi “si sono tenuti diversi incontri interni con l’unico obiettivo di analizzare il momento della squadra e individuare, insieme allo staff tecnico e ai dirigenti, le soluzioni per migliorare il rendimento collettivo. Gaspare Cacciola continuerà regolarmente a guidare la prima squadra, tant’è che oggi pomeriggio ha diretto l’allenamento in vista della prossima gara casalinga contro l’Enna”.



La situazione è molto più complessa di quel che appare, perché come abbiamo sottolineato ieri a Bar Sport, le valutazioni riguardano tutti i contesti. Non solo Cacciola ma anche alcuni giocatori, che non stanno rendendo per come ci si aspettava. Un primo confronto c’era stato la settimana scorsa e tutto lasciava pensare ad una reazione. Che sul campo non c’è stata. E contro l’Athletic Palermo si è fatto ancora peggio rispetto alle tre precedenti sconfitte. La peggiore partita della stagione. Ora tutti sono chiamati alla responsabilità. Non solo il tecnico ma anche giocatori che hanno decine e decine di partite in serie D ed anche in serie C e che domenica sono apparsi quasi svogliati ed a tratti irritanti.