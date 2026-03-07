Pompieri sensibili e tempestivi nell'intervento voluto dai volontari di Vita Randagia e Oipa.

Gela, gattino ferito salvato dai Vigili del Fuoco e dai volontari: ora lotta per sopravvivere

Gela. Momenti di grande apprensione questa mattina per il salvataggio di un gattino rimasto intrappolato in un edificio dove un tempo si trovavano gli uffici dell’Asp. Il piccolo felino si trovava sul balcone del terzo piano quando, probabilmente nel tentativo di fuggire, si è lanciato nel vuoto.

Dopo la caduta, il gatto ferito è riuscito a trascinarsi fino a infilarsi nel motore di un’auto parcheggiata poco distante. Una situazione che ha reso le operazioni di recupero particolarmente difficili.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, chiamati dai volontari dell’associazione Vita Randagia con GIulia Cassaro e dell’Oipa. Tra i presenti anche Liliana Mistretta dell’Oipa, che ha partecipato attivamente alle operazioni di salvataggio.

Il recupero del gattino non è stato semplice: terrorizzato e dolorante per le ferite riportate nella caduta, l’animale si è mostrato molto aggressivo, rendendo complicato avvicinarlo. Nonostante graffi e morsi, i soccorritori non si sono arresi e, con grande pazienza e determinazione, sono riusciti a metterlo in sicurezza.

Il piccolo purtroppo avrebbe riportato gravi traumi e si sospettano emorragie interne. Per questo motivo sarà trasferito al Rifugio Ricara, dove riceverà le cure necessarie.

Una storia che racconta non solo la sofferenza di un animale ferito, ma soprattutto la grande dedizione di chi ogni giorno si impegna per salvare vite indifese. L’intervento di Vigili del Fuoco e volontari, che non hanno esitato a rischiare graffi e morsi pur di aiutare il gattino, dimostra ancora una volta quanto l’amore per gli animali possa fare la differenza.

Ora si spera che le cure possano salvargli la vita. I volontari restano in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.