Giovane gelese morto in Germania, vittima di un grave incidente sul lavoro

Le autorità hanno avviato indagini per risalire alla dinamica dell'accaduto

Gela. Un giovane gelese, Marco Catania, venticinquenne, è morto, in Germania, a causa di un grave incidente sul lavoro. Pare che fosse impegnato in un cantiere, nella zona di Potsdam. Le autorità hanno avviato indagini per risalire alla dinamica dell'accaduto. Sembra che altri tre operai siano rimasti feriti ma non in modo grave. La famiglia del giovane vive in Germania ma lui aveva scelto di rimanere a Gela e si recava in trasferta per lavorare.