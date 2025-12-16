Mbakogu, Giacomarro & C., Lo Bianco a cuore aperto: "Jerry è felice al Gela ma..."

Mercato in fibrillazione. Mbakogu, Maltese, Giacomarro e Bollno corteggiati da altri club. Il ds ammette che davanti ad offerte importanti qualcuno potrebbe anche lasciare il club.

Gela. Il mercato non finisce mai. E mai come quest’anno al Gela la finestra di dicembre crea più preoccupazioni che aspettative. In campo c’è una squadra che sta entusiasmando e che con Peppe Misiti alla guida sembra avere ritrovato equilibri e motivazioni. I tifosi sono soddisfatti e l’essere a ridosso della zona play off quando manca una sola giornata al giro di boa non può che inorgoglire. Ma c’è un ma…

A creare apprensione sono le voci di mercato… in uscita. Il Gela ha già ridimensionato il proprio organico. Da settembre ad oggi sono usciti Sarao, Sartore, Benassi, Vincenzi, gli under D’Emilio, Sclafani, Cosmano e Panzera mentre in entrata va registrato il solo argentino Teijo. Eppure sembra non bastare perché le buone prestazioni del Gela hanno attirato le attenzioni di club che ambiscono al salto di categoria.

Il caso Mbakogu

Il giocatore è corteggiatissimo dalla Reggina e non è un mistero. La situazione è semplice. Il calciatore ha detto di stare non bene ma benissimo al Gela ma davanti ad una offerta economica importante non può non riflettere. Lo ha confermato a Bar Sport il ds Lo Bianco. “Jerry è grato al Gela. L’ho voluto quando nessuno lo cercava e di questo ci è riconoscente ma non nascondo che l’offerta della Reggina esiste eccome e nel mercato tutto può succedere”.

Maltese, Giacomarro & C

Lo Bianco non nasconde la realtà. “Così come noi cerchiamo calciatori di altre squadre lo stesso fanno le altre società. Che Maltese, Giacomarro ma anche lo stesso Bollino che con noi ha giocato meno per problemi fisici abbiano mercato non è un mistero. Faremo di tutto per trattenerli”.

Il mercato in entrata.

“Il presidente mi ha dato via libera per un attaccante da affiancare a Jerry Mbakogu – spiega Lo Bianco – eravamo vicini ad Alagna ma quando ti trovi davanti ad una offerta della Nissa di gran lunga superiore alla nostra non puoi competere, così come non nascondo l’interesse verso Luca Ferraro della Reggina ma il ragazzo vuole restare a Reggio, com’è giusto che sia. Il mercato è sempre in evoluzione e tutto può succedere. Bisogna stare sempre attenti”.

La zona play off

Domenica si chiude l’andata con la Gelbison. Il Gela cerca una vittoria mentre la società lavora per rispettare le scadenze federali. Si giocano due partite, va detto a chiare lettere: una sul campo ed un altra sull’aspetto finanziario, fondamentale per garantire presente e futuro del Gela in serie D.