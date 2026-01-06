Gela-Catania, schianto nei pressi di Mineo: coinvolti anche gelesi

L'incidente nel primo pomeriggio di oggi

Catania. Un violento schianto stradale, nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato su un tratto della Gela-Catania, in territorio di Mineo. Un furgone e due auto hanno impattato. Su una Jeep coinvolta viaggiavano tre gelesi, uno dei quali trasferito all'ospedale San Marco di Catania. Una coppia di Caltagirone era invece all'interno dell'abitacolo della seconda vettura. Il furgone, invece, era guidato da un uomo originario della provincia di Siracusa. Sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso.