Il centrocampista goleador Vincenzi lascia il Gela

Il giocatore napoletano, stretto dal trio titolare Maltese-Giacomarro-Cangemi, probabilmente andrà via, così come voluto anche dalla società. Lascia il Gela con 11 gol all'attivo.

Gela. Le strade tra il Gela ed Amedeo Vincenzi si separano. Il centrocampista campano, 11 gol tra Eccellenza e serie D, chiude probabilmente già oggi la sua avventura in biancoazzurro. Lo vuole il Rieti, Eccellenza laziale, che gli ha proposto un contratto biennale ma sono diverse le offerte ricevute anche da squadre di Serie D di altri gironi.

Vincenzi voleva rimanere al Gela ma con l’arrivo di Misiti ha visto poco o niente il campo. Il modulo a tre lo penalizza maggiormente e le gerarchie tecniche sembrano adesso consolidate, con Maltese, Giacomarro e Cangemi titolari e gli altri ad alternarsi, Teijo e Siino compresi, oltre che Vincenzi.

Il giocatore aveva già manifestato (con molto garbo e senza creare polemiche) il suo malcontento alla società, che fino alla settimana scorsa lo aveva rassicurato. Lo avevano chiesto sia in D che squadre di Eccellenza siciliane ma nei giorni scorsi, dopo che la società gli ha ribadito che non rientrava nel progetto tecnico si è guardato attorno ed ha scelto di valutare le proposte che gli stanno arrivando. Con molto rammarico perché alla maglia biancazzurra si era affezionato. La sua duttilità tattica lo aveva portat in più zone del centrocampo. Oggi il calciatore saluterà compagni, staff tecnico e dirigenza. Poi volerà nel Lazio per una nuova avventura. Di certo lascerà un ricordo super positivo alla tifoseria, che lo stima. Undici gol per un centrocampista non sono pochi ma la grande e ritrovata condizione del trio titolare non gli avrebbero lasciato molto spazio. Ed allora anziché vivacchiare in panchina ha preferito andare a giocare per essere ancora protagonista.