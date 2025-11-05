Addio al veleno tra Sarao ed il Gela, "tradito dal capitano"

L'attaccante vuole andare alla Nissa, storica rivale del Gela e oggi non si è allenato. Il presidente Club amareggiato.

Gela. C’è un caso Sarao nel Gela. L’attaccante ha chiesto espressamente di andare via (dietro c’è la Nissa di Giovannone) ma il presidente Toti Vittoria sta facendo muro. Si sente tradito dal suo capitano e non lascerà andare facilmente.

Il giocatore stamattina non era con il resto del gruppo ad allenarsi. Riflessione profonda e divorzio sempre più vicino. I rumors c’erano già da almeno una decina di giorni ma mancavano le conferme. Adesso è lo stesso presidente Toti Vittoria a non smentire.

Era arrivata voce che il procuratore di Manuel Sarao si sentiva con la Nissa. Il presidente Luca Giovannone aveva chiesto poi la disponibilità di Maltese e Sarao. Il Gela aveva declinato perché li ritiene due giocatori simbolo del Gela. Per Vittoria sembrava finita lì.

Domenica dopo la sconfitta di Milazzo Sarao comunica al ds Aurelio Lo Bianco la decisione di volere andare via. Per il Presidente è stato un colpo al cuore perché voleva che lui desse l’esempio per risalire in classifica e trascinare i compagni. Gli è stata chiesto un giorno di riflessione in più. Martedì c'è stato un incontro con la squadra che promette impegno. Sarao ribadisce che vuole andare via. Il presidente Vittoria lo avrebbe accettato da tutti, non da lui.

Vittoria è come un padre deluso. L’idea di vedere Sarao con la maglia della Nissa tra poche settimane non gli piace. Lo volevano anche Taranto, Reggina e Igea Virtus. Lui vuole solo la Nissa. Il presidente del Gela vuole soldi. “Non lo lascio partire, piuttosto si ferma in tribuna per tutto il campionato”, avrebbe detto in un momento di delusione.

I titoli di coda sono scritti. Sarao e il Gela sono una storia già finita. Manca solo il modo di dirsi addio. Che non sarà amichevole.