Eccolo il primo colpo del Gela, firma Maltese ed in arrivo ci sono altri 5-6 giocatori

L'ex mediano della Nissa vestirà il biancazzurro. Secondo rumors la società avrebbe già chiuso e individuato tutti i rinforzi. Ritiro in Sicilia.

Gela. Ed eccolo il primo colpo del Gela Calcio. C’è il nero su bianco per l’arrivo di Dario Maltese, 33 anni a fine settembre, il centrocampista che diventerà il regista difensivo biancazzurro. Originario di Palermo, Maltese lo scorso anno ha vestito la maglia della Nissa. Nella sua lunga e prestigiosa carriera ha giocato anche a Matera, Brindisi, Cerignola, Alessandria, Pisa, Reggiana, Latina (in serie B) e L’Aquila collezionando oltre 250 presenze nei professionisti tra Serie D, Lega Pro e Serie B. Un acquisto di valore che segna solo il primo di una serie di arrivi che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Il Gela ha lavorato in silenzio ma ha definito l’organico della imminente stagione. Tra accordi chiusi e firme la squadra è quasi pronta ed a fine mese Gaspare Cacciola potrà iniziare a lavorare con un organico quasi al completo. Il ritiro si farà in Sicilia forse già a partire dal 28 luglio, se non addirittura prima.

Per i rinnovi è solo questione di giorni. Oltre a Colace dovrebbero rimanere anche il difensore Giuliano e l’attaccante Gigante, mentre Valenti potrebbe decidere di restare in Eccellenza o D per una maglia da titolare. Il Gela si sta cautelando con un secondo portiere under. Discorso a parte per Amedeo Vincenzi. Il Gela lo vuole e non è una questione di soldi. Potrebbe pesare la scelta personale di avvicinarsi in Campania o addirittura Lazio per questioni affettive ma il rinnovo sembra vicino. Russotto andrà all'Acireale mentre non trovano conferme gli interessi verso il difensore Petta e l'attaccante Cicirello (che andrà all'Igea Virtus).

Capitolo giocatori gelesi. Mattia Retucci ha firmato con lo Sciacca preferendo l'Eccellenza alla serie D, mentre con Vincenzo Tuccio ci sono stati contatti. L'Acireale non vuole privarsi di Alessandro Nardo (2007), a maggior ragione ora che c'è Cammarata ds.