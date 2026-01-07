Pronto soccorso, stop ai vigilantes: non possono stare in corsia
Al momento, i vigilantes possono muoversi solo fuori corsia
A cura di Redazione
07 gennaio 2026 23:28
Gela. Non possono più stare in corsia, al pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, ma al massimo nella sala d'attesa. Una direttiva che inizia a creare malumori tra i vigilantes della società “New guard”, che effettuano il servizio nella struttura. A quanto pare, domani dovrebbe tenersi un incontro con i manager del nosocomio di Caposoprano. Al momento, i vigilantes possono muoversi solo fuori corsia, in un periodo peraltro molto intenso per il pronto soccorso, con una soglia di accessi nettamente in aumento, soprattutto a causa della diffusione del ceppo influenzale.