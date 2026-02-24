Cantiere lungomare, firmato il subappalto per la ripresa dei lavori

Accelerare diventa fondamentale per non perdere la casella degli stanziamenti, che determinerebbe un grosso vulnus e l'impossibilità di completare un'opera strategica. Subappalto alla gelese Cosiam

Gela. Il cantiere per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, da alcuni giorni, sta man mano riprendendo attività, almeno preliminare. Dopo uno stop di mesi, l'amministrazione comunale sta cercando di superare definitivamente i tanti inconvenienti che hanno portato alla rinuncia della prima azienda, indicata dal consorzio aggiudicatario. È stata individuata una seconda impresa, sempre in subappalto. Il contratto è stato formalizzato dal settore comunale lavori pubblici. Le attività nel cantiere saranno proseguite dalla gelese Cosiam, per un totale di 500 mila euro. La società è già impegnata in uno dei cantieri di "Qualità abitare", per la riqualificazione dell'orto Pasqualello e ha vinto la gara per gli interventi nell'area a monte del costone di via Borsellino. Tutti i particolari sono stati definiti, con le firme dei riferimenti dell'azienda. I lavoratori Cosiam si occuperanno di riprendere buona parte dei lavori. Negli ultimi giorni, sono stati condotti sopralluoghi, per la piena ripresa operativa. I cantieri per il secondo tratto del lungomare sono finanziati con oltre tre milioni di euro dal programma "Rigenerazione urbana". Accelerare diventa fondamentale per non perdere la casella degli stanziamenti, che determinerebbe un grosso vulnus e l'impossibilità di completare un'opera strategica.