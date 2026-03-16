Domani in città allerta gialla, sindaco: "Scuole, uffici e cimiteri, saranno aperti"

"Si invita comunque la popolazione alla massima prudenza, prestando particolare attenzione negli spostamenti e nella circolazione stradale", fa sapere il sindaco

Gela. Nelle ultime ore, si sono diffuse alcune notizie non veritiere riguardo la chiusura di scuole, uffici comunali e cimiteri prevista per la giornata di domani, martedì 17 marzo. "Si precisa che, nonostante l’allerta meteo gialla, diramata per il territorio, domani tutte le scuole, gli uffici comunali e i cimiteri resteranno regolarmente aperti e le attività si svolgeranno normalmente. Si invita comunque la popolazione alla massima prudenza, prestando particolare attenzione negli spostamenti e nella circolazione stradale, soprattutto nelle aree che in caso di forti piogge potrebbero essere maggiormente soggette ad allagamenti. In particolare, si raccomanda cautela nelle seguenti zone:

- Via Venezia

- Via Butera

- Via Settefarine

- SS115 (ingresso Borgo Manfria)

- SS115 – Via della Menta

- area della zona di Spinasanta



Si invita inoltre a prestare attenzione ai sottopassi, in particolare quello situato nella zona industriale, che potrebbe risultare interessato da accumuli d’acqua. L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, mantenendo comportamenti prudenti e rispettando tutte le indicazioni di sicurezza. Il Comune continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e provvederà a comunicare tempestivamente", dice il sindaco Di Stefano.